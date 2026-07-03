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Novak Djokovic lance un appel à Federer après sa 105e victoire : « Je propose un duel entre Roger et moi pour la 106e. Et on s’ar­rête là »

Par
Thomas S
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Contrairement à son dernier duel face à Stefanos Tsitsipas où il s’était très faci­le­ment imposé, Novak Djokovic a dû s’employer ce vendredi, face au Français Arthur Rinderknech, au troi­sième tour de Wimbledon.

Vainqueur en quatre et 3h15 de jeu (7−5, 6–4, 1–6, 7–6), le Serbe, qui a égalé Roger Federer en décro­chant sa 105e victoire sur le Grand Chelem londo­nien, a lancé avec humour un appel à ce dernier lors de l’in­ter­view d’après match sur le Centre Court. 

« Je propose un duel entre Roger et moi pour la 106e victoire. Celui qui gagne l’emporte. On on s’ar­rête là. Appelons Roger pour qu’il vienne ! », a lancé celui qui affron­tera le qualifié russe, Roman Safiullin, pour une place en quarts de finale. 

Publié le vendredi 3 juillet 2026 à 18:22

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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