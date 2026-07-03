Contrairement à son dernier duel face à Stefanos Tsitsipas où il s’était très faci­le­ment imposé, Novak Djokovic a dû s’employer ce vendredi, face au Français Arthur Rinderknech, au troi­sième tour de Wimbledon.

Vainqueur en quatre et 3h15 de jeu (7−5, 6–4, 1–6, 7–6), le Serbe, qui a égalé Roger Federer en décro­chant sa 105e victoire sur le Grand Chelem londo­nien, a lancé avec humour un appel à ce dernier lors de l’in­ter­view d’après match sur le Centre Court.

« Je propose un duel entre Roger et moi pour la 106e victoire. Celui qui gagne l’emporte. On on s’ar­rête là. Appelons Roger pour qu’il vienne ! », a lancé celui qui affron­tera le qualifié russe, Roman Safiullin, pour une place en quarts de finale.