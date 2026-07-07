En confé­rence de presse à Wimbledon, où il vise un 25e titre du Grand Chelem, Novak Djokovic a évoqué le soutien de ses deux enfants : Stefan (11 ans) et Tara (8 ans).

« Mes enfants ont toujours été très bruyants, en huitièmes de finale encore. J’entends leurs voix. Ils donnent vrai­ment le meilleur d’eux-mêmes pour soutenir leur papa. J’essaie de ne pas prendre ces moments pour acquis, car ce sont des instants très rares et spéciaux. J’ai beau­coup de chance que mes enfants puissent me voir jouer sur le Centre Court de Wimbledon depuis de nombreuses années main­te­nant. Ils sont conscients de ce qui se passe. Ils suivent. C’est une béné­dic­tion pour moi. »

Pour une place en demi‐finales, où il pour­rait retrouver Jannik Sinner, le Serbe affron­tera Felix Auger‐Aliassime, qu’il avait battu lors de leur seul match offi­ciel à Rome en 2022.