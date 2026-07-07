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Novak Djokovic : « Mes enfants sont conscients de ce qui se passe. Ils donnent vrai­ment le meilleur d’eux‐mêmes pour soutenir leur papa »

Par
Baptiste Mulatier
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En confé­rence de presse à Wimbledon, où il vise un 25e titre du Grand Chelem, Novak Djokovic a évoqué le soutien de ses deux enfants : Stefan (11 ans) et Tara (8 ans). 

« Mes enfants ont toujours été très bruyants, en huitièmes de finale encore. J’entends leurs voix. Ils donnent vrai­ment le meilleur d’eux-mêmes pour soutenir leur papa. J’essaie de ne pas prendre ces moments pour acquis, car ce sont des instants très rares et spéciaux. J’ai beau­coup de chance que mes enfants puissent me voir jouer sur le Centre Court de Wimbledon depuis de nombreuses années main­te­nant. Ils sont conscients de ce qui se passe. Ils suivent. C’est une béné­dic­tion pour moi. »

Pour une place en demi‐finales, où il pour­rait retrouver Jannik Sinner, le Serbe affron­tera Felix Auger‐Aliassime, qu’il avait battu lors de leur seul match offi­ciel à Rome en 2022. 

Publié le mardi 7 juillet 2026 à 13:04

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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