En conférence de presse à Wimbledon, où il vise un 25e titre du Grand Chelem, Novak Djokovic a évoqué le soutien de ses deux enfants : Stefan (11 ans) et Tara (8 ans).
« Mes enfants ont toujours été très bruyants, en huitièmes de finale encore. J’entends leurs voix. Ils donnent vraiment le meilleur d’eux-mêmes pour soutenir leur papa. J’essaie de ne pas prendre ces moments pour acquis, car ce sont des instants très rares et spéciaux. J’ai beaucoup de chance que mes enfants puissent me voir jouer sur le Centre Court de Wimbledon depuis de nombreuses années maintenant. Ils sont conscients de ce qui se passe. Ils suivent. C’est une bénédiction pour moi. »
Pour une place en demi‐finales, où il pourrait retrouver Jannik Sinner, le Serbe affrontera Felix Auger‐Aliassime, qu’il avait battu lors de leur seul match officiel à Rome en 2022.
Publié le mardi 7 juillet 2026 à 13:04