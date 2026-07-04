Novak Djokovic s’est montré rassu­rant sur son état physique après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale de Wimbledon.

« Rien de sérieux. J’essayais simple­ment de réveiller mes muscles. Parfois, pour une raison ou une autre, ils semblent se mettre en veille. J’essaie alors de retrouver de l’énergie et de me remo­tiver. Parfois je fais cela, parfois autre chose, selon ce dont j’ai besoin pour retrouver de l’in­ten­sité. Mais honnê­te­ment, rien d’in­quié­tant. Mon corps va bien pour le moment », a déclaré le Serbe dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire contre Arthur Rinderknech (7−5, 6–4, 1–6, 7–6 [4]).