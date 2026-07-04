Novak Djokovic s’est montré rassurant sur son état physique après sa qualification pour les huitièmes de finale de Wimbledon.
« Rien de sérieux. J’essayais simplement de réveiller mes muscles. Parfois, pour une raison ou une autre, ils semblent se mettre en veille. J’essaie alors de retrouver de l’énergie et de me remotiver. Parfois je fais cela, parfois autre chose, selon ce dont j’ai besoin pour retrouver de l’intensité. Mais honnêtement, rien d’inquiétant. Mon corps va bien pour le moment », a déclaré le Serbe dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire contre Arthur Rinderknech (7−5, 6–4, 1–6, 7–6 [4]).
Publié le samedi 4 juillet 2026 à 15:50