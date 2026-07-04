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Novak Djokovic met les choses au clair : « Honnêtement, rien d’inquiétant »

Par
Baptiste Mulatier
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Novak Djokovic s’est montré rassu­rant sur son état physique après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale de Wimbledon. 

« Rien de sérieux. J’essayais simple­ment de réveiller mes muscles. Parfois, pour une raison ou une autre, ils semblent se mettre en veille. J’essaie alors de retrouver de l’énergie et de me remo­tiver. Parfois je fais cela, parfois autre chose, selon ce dont j’ai besoin pour retrouver de l’in­ten­sité. Mais honnê­te­ment, rien d’in­quié­tant. Mon corps va bien pour le moment », a déclaré le Serbe dans des propos relayés par L’Equipe après sa victoire contre Arthur Rinderknech (7−5, 6–4, 1–6, 7–6 [4]).

Publié le samedi 4 juillet 2026 à 15:50

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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