Lors de son passage en confé­rence de presse après sa victoire face à Dan Evans au deuxième tour de Wimbledon ce jeudi, Novak Djokovic a dû s’ex­pli­quer sur le sens de sa célé­bra­tion où on peut le voir pomper sur la vidéo ci‐dessous.

Alors que ce geste est utilisé en Serbie par les étudiants pour protester contre le gouver­ne­ment, le septuple vain­queur du tournoi a expliqué que cela n’avait rien à voir et prove­nait d’une chanson parue en 2004.

« Comme je l’ai dit aux jour­na­listes serbes, c’est quelque chose entre moi et mes enfants. Nous avons une chanson qui s’ap­pelle « Pump It Up ». Je ne sais pas combien d’entre vous la connaissent. C’est une vieille chanson. C’est un bon rythme. Donc, oui, nous sommes en train de pomper. On adore ça. On le fait après chaque victoire. Je ne connais pas le nom de l’ar­tiste (Danzel, ndlr). ‘Don’t you know, pump it up, you got to pump it up’ (il chante). C’est une chanson disco. »