Finalement, Novak Djokovic sera bien dans le grand 8 à Wimbledon.
Il est 7ème ce matin au classement ATP. Juste derrière lui, il y a Taylor Fritz qui est à seulement 45 points.
Le souci c’est que l’Américain participe à Eastbourne, il peut donc passer devant le Serbe qui serait relayé comme tête de série 7 à Wimbledon, ce qui ne change pas grand chose.
. @DjokerNole has arrived in London 🇬🇧@Wimbledon 🌱#Wimbledon #NoleFam— Milica Milutinovic (@MilicaM84932667) June 21, 2026
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Logiquement, Daniil sera la tête de série 8.
Parmi les joueurs de 8 à 16 qui peuvent aller chercher le Serbe en 8ème on peut citer : Bublik, Cobolli, Rublev, Tiafoe, et aussi Cerundolo qui vient de s’imposer au Queen’s.
En attendant Novak est arrivé à Londres, on risque bientôt de le voir sur un court, il était temps. Une semaine pour préparer Wimbledon, c’est plus que le minimum syndical. Le tirage au sort qui aura lieu mercredi devrait aussi nous donner des vraies indications sur son parcours pour cette édition 2026.
Publié le lundi 22 juin 2026 à 11:51