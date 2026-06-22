Finalement, Novak Djokovic sera bien dans le grand 8 à Wimbledon.

Il est 7ème ce matin au clas­se­ment ATP. Juste derrière lui, il y a Taylor Fritz qui est à seule­ment 45 points.

Le souci c’est que l’Américain parti­cipe à Eastbourne, il peut donc passer devant le Serbe qui serait relayé comme tête de série 7 à Wimbledon, ce qui ne change pas grand chose.

Logiquement, Daniil sera la tête de série 8.

Parmi les joueurs de 8 à 16 qui peuvent aller cher­cher le Serbe en 8ème on peut citer : Bublik, Cobolli, Rublev, Tiafoe, et aussi Cerundolo qui vient de s’im­poser au Queen’s.

En atten­dant Novak est arrivé à Londres, on risque bientôt de le voir sur un court, il était temps. Une semaine pour préparer Wimbledon, c’est plus que le minimum syndical. Le tirage au sort qui aura lieu mercredi devrait aussi nous donner des vraies indi­ca­tions sur son parcours pour cette édition 2026.