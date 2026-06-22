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Novak Djokovic n’a plus vrai­ment de temps à perdre

Par
Laurent Trupiano
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Finalement, Novak Djokovic sera bien dans le grand 8 à Wimbledon. 

Il est 7ème ce matin au clas­se­ment ATP. Juste derrière lui, il y a Taylor Fritz qui est à seule­ment 45 points. 

Le souci c’est que l’Américain parti­cipe à Eastbourne, il peut donc passer devant le Serbe qui serait relayé comme tête de série 7 à Wimbledon, ce qui ne change pas grand chose. 

Logiquement, Daniil sera la tête de série 8. 

Parmi les joueurs de 8 à 16 qui peuvent aller cher­cher le Serbe en 8ème on peut citer : Bublik, Cobolli, Rublev, Tiafoe, et aussi Cerundolo qui vient de s’im­poser au Queen’s.

En atten­dant Novak est arrivé à Londres, on risque bientôt de le voir sur un court, il était temps. Une semaine pour préparer Wimbledon, c’est plus que le minimum syndical. Le tirage au sort qui aura lieu mercredi devrait aussi nous donner des vraies indi­ca­tions sur son parcours pour cette édition 2026. 

Publié le lundi 22 juin 2026 à 11:51

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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