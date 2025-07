Mené deux sets à zéro par Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon, Novak Djokovic est dos au mur. Au‐delà du score, c’est l’at­ti­tude et les dépla­ce­ments du Serbe qui inquiètent.

Et pour notre confrère espa­gnol, José Moron, il y a clai­re­ment quelque chose qui cloche d’un point de vue physique.

Djokovic no está.



No se sabe cuál será exac­ta­mente el problema físico que tiene, pero no para de subir a la red para evitar estar en el fondo.



A nivel movi­lidad, se nota que tiene algo.