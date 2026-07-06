Malgré sa qualification en quarts de finale de Wimbledon, Novak Djokovic n’était pas satisfait après sa victoire contre le qualifié russe Roman Safiullin (7–6[6], 6–3, 3–6, 6–3). Et il s’est exprimé avec beaucoup de sincérité lors de son passage en conférence de presse, dont les propos sont relayés par L’Equipe.
« Je ne me suis pas senti très bien sur le court, et j’étais juste soulagé de m’en sortir. La satisfaction et le plaisir ne faisaient pas partie de la victoire, pour être tout à fait franc. Physiquement, ça allait à peu près. C’est juste qu’au niveau du jeu, je n’ai pas apprécié mon tennis. C’est aussi dû au fait qu’il m’a mis beaucoup de pression en jouant très bien. J’ai lutté pour trouver le niveau souhaité et que j’avais trouvé, je pense, particulièrement au deuxième tour (contre Stefanos Tsitsipas). Mais une victoire est une victoire, même quand on gagne « ugly » (« moche »). J’espère pouvoir construire là‐dessus pour la suite. Je suis un perfectionniste dans l’âme. Je veux toujours le meilleur jeu possible, la meilleure performance pour moi‐même, pour les autres et pour le public. Ce n’est pas toujours possible, et parfois j’ai du mal à l’accepter et à faire avec. Parfois, il faut juste s’accrocher et chercher un moyen de gagner. C’est un peu ce que j’ai fait encore aujourd’hui (dimanche). »
Le Serbe de 39 ans va désormais retrouver Felix Auger‐Aliassime pour une place dans le dernier carré.
Publié le lundi 6 juillet 2026 à 09:25