Malgré sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale de Wimbledon, Novak Djokovic n’était pas satis­fait après sa victoire contre le qualifié russe Roman Safiullin (7–6[6], 6–3, 3–6, 6–3). Et il s’est exprimé avec beau­coup de sincé­rité lors de son passage en confé­rence de presse, dont les propos sont relayés par L’Equipe.

« Je ne me suis pas senti très bien sur le court, et j’étais juste soulagé de m’en sortir. La satis­fac­tion et le plaisir ne faisaient pas partie de la victoire, pour être tout à fait franc. Physiquement, ça allait à peu près. C’est juste qu’au niveau du jeu, je n’ai pas apprécié mon tennis. C’est aussi dû au fait qu’il m’a mis beau­coup de pres­sion en jouant très bien. J’ai lutté pour trouver le niveau souhaité et que j’avais trouvé, je pense, parti­cu­liè­re­ment au deuxième tour (contre Stefanos Tsitsipas). Mais une victoire est une victoire, même quand on gagne « ugly » (« moche »). J’espère pouvoir construire là‐dessus pour la suite. Je suis un perfec­tion­niste dans l’âme. Je veux toujours le meilleur jeu possible, la meilleure perfor­mance pour moi‐même, pour les autres et pour le public. Ce n’est pas toujours possible, et parfois j’ai du mal à l’ac­cepter et à faire avec. Parfois, il faut juste s’ac­cro­cher et cher­cher un moyen de gagner. C’est un peu ce que j’ai fait encore aujourd’hui (dimanche). »

Le Serbe de 39 ans va désor­mais retrouver Felix Auger‐Aliassime pour une place dans le dernier carré.