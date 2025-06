Comme l’a annoncé en exclu­si­vité notre consoeur Carole Bouchard, Novak Djokovic a décidé d’en­gager Dalibor Sirola, prépa­ra­teur physique et respon­sable de la perfor­mance au Centre de Tennis Piatti.

Dalibor a expliqué à Carole que Nole l’avait déjà solli­cité pour la saison de terre battue mais qu’il ne pouvait pas car son emploi du temps était trop chargé.

Welcome to the team, @dalibor_sirola 👋🏻💪🏻

How nice to see you in Novak’s team, Forzaa

All is ready for @Wimbledon 🌱@DjokerNole 💜#NoleFam #London #Wimbledon #AllEnglandClub pic.twitter.com/Bbn8GmQYeM