Double tenant du titre à Wimbledon, Carlos Alcaraz a eu le privi­lège de s’en­traîner en premier sur le mythique Centre Court avec le joueur de son choix, un certain Novak Djokovic.

Et alors que plusieurs images de cette session spéciale ont circulé sur les réseaux sociaux, on a égale­ment pu avoir accès à une conver­sa­tion entre les deux cham­pions. Et c’est assez savoureux.

Carlos : “He’s said he’s privi­leged to play with me but I’m privi­leged to play with the 7 time cham­pion here and I respect what he did here”



Novak : “He’s talking about respect but last 2 years he didn’t respect me” 🤣



Dad and son fr 😭🤣



