Lors de la journée des médias à Wimbledon ce samedi, Novak Djokovic s’est exprimé sur le retour très attendu de Serena Williams, qui s’apprête à rejouer en simple à 44 ans, quatre ans après sa dernière apparition sur le circuit.
Le Serbe, qui a eu l’occasion d’échanger avec la légende américaine ces derniers jours, s’est montré particulièrement admiratif de son engagement et de sa détermination.
« Qu’elle revienne après des années d’absence du circuit, deux enfants plus tard, et qu’elle déploie autant d’efforts, non seulement pour sa propre satisfaction, mais aussi pour nous donner à tous le plaisir de la revoir sur le court, en simple comme en double, est remarquable. Je lui ai dit que quoi qu’il arrive, ce qu’elle fait est une véritable source d’inspiration pour moi, et j’en suis sûre pour des millions de personnes à travers le monde. Je la vois plus souvent à la salle de sport qu’à son apogée ! Cela prouve qu’elle souhaite vraiment que tout se déroule au mieux. Honnêtement, les efforts qu’elle déploie sont admirables. Bien sûr, tous les regards sont tournés vers elle, vers son retour. J’espère simplement qu’elle en profitera pleinement, car elle le mérite vraiment. Elle a accompli quelque chose d’historique, de légendaire dans sa carrière. Elle mérite tous les applaudissements qu’elle recevra », a salué le Serbe dans des propos relayés par Yahoo Sports.
Publié le samedi 27 juin 2026 à 19:28