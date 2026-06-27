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Novak Djokovic révèle ce qu’il a dit à Serena Williams avant son grand retour

Par
Baptiste Mulatier
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Lors de la journée des médias à Wimbledon ce samedi, Novak Djokovic s’est exprimé sur le retour très attendu de Serena Williams, qui s’ap­prête à rejouer en simple à 44 ans, quatre ans après sa dernière appa­ri­tion sur le circuit.

Le Serbe, qui a eu l’oc­ca­sion d’échanger avec la légende améri­caine ces derniers jours, s’est montré parti­cu­liè­re­ment admi­ratif de son enga­ge­ment et de sa détermination.

« Qu’elle revienne après des années d’absence du circuit, deux enfants plus tard, et qu’elle déploie autant d’efforts, non seule­ment pour sa propre satis­fac­tion, mais aussi pour nous donner à tous le plaisir de la revoir sur le court, en simple comme en double, est remar­quable. Je lui ai dit que quoi qu’il arrive, ce qu’elle fait est une véri­table source d’ins­pi­ra­tion pour moi, et j’en suis sûre pour des millions de personnes à travers le monde. Je la vois plus souvent à la salle de sport qu’à son apogée ! Cela prouve qu’elle souhaite vrai­ment que tout se déroule au mieux. Honnêtement, les efforts qu’elle déploie sont admi­rables. Bien sûr, tous les regards sont tournés vers elle, vers son retour. J’espère simple­ment qu’elle en profi­tera plei­ne­ment, car elle le mérite vrai­ment. Elle a accompli quelque chose d’his­to­rique, de légen­daire dans sa carrière. Elle mérite tous les applau­dis­se­ments qu’elle recevra », a salué le Serbe dans des propos relayés par Yahoo Sports.

Publié le samedi 27 juin 2026 à 19:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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