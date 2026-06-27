Lors de la journée des médias à Wimbledon ce samedi, Novak Djokovic s’est exprimé sur le retour très attendu de Serena Williams, qui s’ap­prête à rejouer en simple à 44 ans, quatre ans après sa dernière appa­ri­tion sur le circuit.

Le Serbe, qui a eu l’oc­ca­sion d’échanger avec la légende améri­caine ces derniers jours, s’est montré parti­cu­liè­re­ment admi­ratif de son enga­ge­ment et de sa détermination.

« Qu’elle revienne après des années d’absence du circuit, deux enfants plus tard, et qu’elle déploie autant d’efforts, non seule­ment pour sa propre satis­fac­tion, mais aussi pour nous donner à tous le plaisir de la revoir sur le court, en simple comme en double, est remar­quable. Je lui ai dit que quoi qu’il arrive, ce qu’elle fait est une véri­table source d’ins­pi­ra­tion pour moi, et j’en suis sûre pour des millions de personnes à travers le monde. Je la vois plus souvent à la salle de sport qu’à son apogée ! Cela prouve qu’elle souhaite vrai­ment que tout se déroule au mieux. Honnêtement, les efforts qu’elle déploie sont admi­rables. Bien sûr, tous les regards sont tournés vers elle, vers son retour. J’espère simple­ment qu’elle en profi­tera plei­ne­ment, car elle le mérite vrai­ment. Elle a accompli quelque chose d’his­to­rique, de légen­daire dans sa carrière. Elle mérite tous les applau­dis­se­ments qu’elle recevra », a salué le Serbe dans des propos relayés par Yahoo Sports.