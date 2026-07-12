Novak Djokovic avait beaucoup de choses à dire aux médias serbes après sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon (6−4, 6–4, 6–4).
Après s’être dit « agacé » par l’obsession autour d’un éventuel 25e titre du Grand Chelem, le Serbe de 38 ans a également demandé qu’on cesse de spéculer sur la fin de sa carrière.
« J’aurais pu remporter au moins cinq Grand Chelems supplémentaires lors de ces finales où j’avais le match entre les mains, et j’aurais pu en perdre cinq alors que j’ai gagné des matchs qui semblaient impossibles à gagner. C’est ça, le sport, et c’est ça, la vie. Et combien de temps tout cela va‐t‐il durer pour moi ? Je ne le sais pas pour l’instant. C’est ce que j’ai dit l’année dernière aussi : j’aimerais que les gens respectent mon choix et ne me mettent pas la pression en me demandant ‘quand vas‐tu prendre ta retraite’, ‘quand tu auras le 25e grand Chelem’, ‘quand ceci, quand cela’, mais qu’ils respectent simplement mon espace, mon temps, mes décisions. Quand ça arrivera, ça arrivera. Il y a plus de raisons de se réjouir que d’être triste. »
Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 12:48