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Novak Djokovic s’agace : « J’aimerais que les gens respectent mon choix »

Par
Baptiste Mulatier
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Novak Djokovic avait beau­coup de choses à dire aux médias serbes après sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon (6−4, 6–4, 6–4).

Après s’être dit « agacé » par l’ob­ses­sion autour d’un éven­tuel 25e titre du Grand Chelem, le Serbe de 38 ans a égale­ment demandé qu’on cesse de spéculer sur la fin de sa carrière.

« J’aurais pu remporter au moins cinq Grand Chelems supplé­men­taires lors de ces finales où j’avais le match entre les mains, et j’aurais pu en perdre cinq alors que j’ai gagné des matchs qui semblaient impos­sibles à gagner. C’est ça, le sport, et c’est ça, la vie. Et combien de temps tout cela va‐t‐il durer pour moi ? Je ne le sais pas pour l’instant. C’est ce que j’ai dit l’année dernière aussi : j’aimerais que les gens respectent mon choix et ne me mettent pas la pres­sion en me deman­dant ‘quand vas‐tu prendre ta retraite’, ‘quand tu auras le 25e grand Chelem’, ‘quand ceci, quand cela’, mais qu’ils respectent simple­ment mon espace, mon temps, mes déci­sions. Quand ça arri­vera, ça arri­vera. Il y a plus de raisons de se réjouir que d’être triste. »

Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 12:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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