Novak Djokovic avait beau­coup de choses à dire aux médias serbes après sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon (6−4, 6–4, 6–4).

Après s’être dit « agacé » par l’ob­ses­sion autour d’un éven­tuel 25e titre du Grand Chelem, le Serbe de 38 ans a égale­ment demandé qu’on cesse de spéculer sur la fin de sa carrière.

« J’aurais pu remporter au moins cinq Grand Chelems supplé­men­taires lors de ces finales où j’avais le match entre les mains, et j’aurais pu en perdre cinq alors que j’ai gagné des matchs qui semblaient impos­sibles à gagner. C’est ça, le sport, et c’est ça, la vie. Et combien de temps tout cela va‐t‐il durer pour moi ? Je ne le sais pas pour l’instant. C’est ce que j’ai dit l’année dernière aussi : j’aimerais que les gens respectent mon choix et ne me mettent pas la pres­sion en me deman­dant ‘quand vas‐tu prendre ta retraite’, ‘quand tu auras le 25e grand Chelem’, ‘quand ceci, quand cela’, mais qu’ils respectent simple­ment mon espace, mon temps, mes déci­sions. Quand ça arri­vera, ça arri­vera. Il y a plus de raisons de se réjouir que d’être triste. »