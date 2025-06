Après avoir laissé entendre que cette saison 2025 pour­rait être la dernière de sa carrière, notam­ment suite à sa récente élimi­na­tion en demi‐finales de Roland‐Garros, Novak Djokovic s’est montré beau­coup plus évasif lors de son passage en confé­rence de presse avant le début de Wimbledon.

« Je ne suis pas sûr que ce soit ma dernière appa­ri­tion ici, tout comme je ne suis pas sûr pour Roland Garros ou pour n’im­porte quel autre tournoi que je jouerai ensuite. Mon souhait est de jouer encore plusieurs années. J’aimerais être en bonne santé physique et mentale pour conti­nuer à jouer au plus haut niveau. C’est mon objectif, mais on ne sait jamais à ce stade. »