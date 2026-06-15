Présent ce dimanche au Grand Prix de Barcelone où il a agité le fameux drapeau à damiers pour la victoire de Lewis Hamilton, Novak Djokovic a lâché quelques mots concernant sa participation à Wimbledon : « Sincèrement, j’ai hâte d’y être car le jeu sur gazon ne demande pas autant de courses et d’efforts que la terre battue. »
Si cette déclaration n’est pas une révélation, elle confirme quand même que le Serbe est dans un état mental positif et qu’il vient à Londres pour performer.
Il reste qu’il ne s’est même pas inscrit à une exhibition comme cela avait été souvent le cas pour faire quelques réglages avant le grand départ. Ce qui n’est pas le cas de Jannik Sinner qui sera finalement présent à celle organisée par la marque Armani.
Publié le lundi 15 juin 2026 à 08:20