Présent ce dimanche au Grand Prix de Barcelone où il a agité le fameux drapeau à damiers pour la victoire de Lewis Hamilton, Novak Djokovic a lâché quelques mots concer­nant sa parti­ci­pa­tion à Wimbledon : « Sincèrement, j’ai hâte d’y être car le jeu sur gazon ne demande pas autant de courses et d’ef­forts que la terre battue. »

Si cette décla­ra­tion n’est pas une révé­la­tion, elle confirme quand même que le Serbe est dans un état mental positif et qu’il vient à Londres pour performer.

Il reste qu’il ne s’est même pas inscrit à une exhi­bi­tion comme cela avait été souvent le cas pour faire quelques réglages avant le grand départ. Ce qui n’est pas le cas de Jannik Sinner qui sera fina­le­ment présent à celle orga­nisée par la marque Armani.