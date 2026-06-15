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Novak Djokovic : « Sincèrement, j’ai hâte d’y être »

Par
Laurent Trupiano
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Présent ce dimanche au Grand Prix de Barcelone où il a agité le fameux drapeau à damiers pour la victoire de Lewis Hamilton, Novak Djokovic a lâché quelques mots concer­nant sa parti­ci­pa­tion à Wimbledon : « Sincèrement, j’ai hâte d’y être car le jeu sur gazon ne demande pas autant de courses et d’ef­forts que la terre battue. »

Si cette décla­ra­tion n’est pas une révé­la­tion, elle confirme quand même que le Serbe est dans un état mental positif et qu’il vient à Londres pour performer. 

Il reste qu’il ne s’est même pas inscrit à une exhi­bi­tion comme cela avait été souvent le cas pour faire quelques réglages avant le grand départ. Ce qui n’est pas le cas de Jannik Sinner qui sera fina­le­ment présent à celle orga­nisée par la marque Armani.

Publié le lundi 15 juin 2026 à 08:20

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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