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Novak Djokovic, sonné après sa défaite contre Jannik Sinner : « C’était une bonne vielle raclée. Je ne pouvais pas faire grand‐chose »

Par
Thomas S
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De passage en confé­rence de presse après sa défaite en trois sets contre Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon, Novak Djokovic s’est montré parfai­te­ment honnête et clair concer­nant le bilan de la rencontre. 

« C’était une bonne vielle raclée. Je ne pouvais pas faire grand‐chose. J’avais tout simple­ment un demi‐temps de retard sur prati­que­ment tous les coups. C’est aussi simple que ça. Il était tout simple­ment d’un niveau supé­rieur, voire plus, par rapport à moi. Je n’étais tout simple­ment pas assez précis. Pas assez réactif. Pas assez équi­libré pour l’affronter. C’est tout. Je ne pouvais pas faire grand‐chose sur le court. »

Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 21:11

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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