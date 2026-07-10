De passage en conférence de presse après sa défaite en trois sets contre Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon, Novak Djokovic s’est montré parfaitement honnête et clair concernant le bilan de la rencontre.
« C’était une bonne vielle raclée. Je ne pouvais pas faire grand‐chose. J’avais tout simplement un demi‐temps de retard sur pratiquement tous les coups. C’est aussi simple que ça. Il était tout simplement d’un niveau supérieur, voire plus, par rapport à moi. Je n’étais tout simplement pas assez précis. Pas assez réactif. Pas assez équilibré pour l’affronter. C’est tout. Je ne pouvais pas faire grand‐chose sur le court. »
Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 21:11