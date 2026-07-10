De passage en confé­rence de presse après sa défaite en trois sets contre Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon, Novak Djokovic s’est montré parfai­te­ment honnête et clair concer­nant le bilan de la rencontre.

« C’était une bonne vielle raclée. Je ne pouvais pas faire grand‐chose. J’avais tout simple­ment un demi‐temps de retard sur prati­que­ment tous les coups. C’est aussi simple que ça. Il était tout simple­ment d’un niveau supé­rieur, voire plus, par rapport à moi. Je n’étais tout simple­ment pas assez précis. Pas assez réactif. Pas assez équi­libré pour l’affronter. C’est tout. Je ne pouvais pas faire grand‐chose sur le court. »