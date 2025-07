En confé­rence de presse après sa victoire en quatre sets contre Alex de Minaur en huitièmes de finale de Wimbledon, Novak Djokovic s’est exprimé sur la présence de Roger Federer en tribunes.

« Nous nous sommes briè­ve­ment croisés… nous nous sommes salués. Il m’a féli­cité et m’a dit que c’était un super match. C’est tout. Ce fut une rencontre très brève, mais c’était vrai­ment sympa de l’avoir parmi nous. Il est évidem­ment l’une des plus grandes légendes de notre sport dans l’his­toire du tennis. C’est toujours très spécial quand il est dans les tribunes. Je suis heureux d’avoir brisé la malé­dic­tion et d’avoir gagné devant lui. C’est un grand soulagement. »