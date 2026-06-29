Véritable attraction de cette édition 2026 de Wimbledon, le retour de Serena Williams fait logiquement beaucoup parler dans les coulisses.
Interrogé à ce sujet en conférence de presse d’avant tournoi, Novak Djokovic a fait part de son admiration pour les deux soeurs Williams, qui se sont affrontées pas moins de 31 fois au cours de leur carrière.
« Évidemment, Venus, étant un peu plus âgée, a percé sur le circuit avant Serena. Honnêtement, je ne sais pas comment elles ont réussi à s’affronter en finale de tournois du Grand Chelem ou de tout autre tournoi. J’ai deux frères cadets qui ont joué au tennis, à un niveau professionnel mais pas au plus haut niveau. J’aurais pu affronter l’un d’eux en simple une ou deux fois. Heureusement pour nous, cela ne s’est pas produit. Je ne sais tout simplement pas comment on peut affronter son frère ou sa sœur sur le court. Je ne sais pas si j’en serais capable. »
Publié le lundi 29 juin 2026 à 20:45