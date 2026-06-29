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Novak Djokovic sur Serena et Venus Williams : « Je ne sais tout simple­ment pas comment on peut affronter son frère ou sa sœur sur le court. Je ne sais pas si j’en serais capable »

Par
Thomas S
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Véritable attrac­tion de cette édition 2026 de Wimbledon, le retour de Serena Williams fait logi­que­ment beau­coup parler dans les coulisses.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse d’avant tournoi, Novak Djokovic a fait part de son admi­ra­tion pour les deux soeurs Williams, qui se sont affron­tées pas moins de 31 fois au cours de leur carrière. 

« Évidemment, Venus, étant un peu plus âgée, a percé sur le circuit avant Serena. Honnêtement, je ne sais pas comment elles ont réussi à s’affronter en finale de tour­nois du Grand Chelem ou de tout autre tournoi. J’ai deux frères cadets qui ont joué au tennis, à un niveau profes­sionnel mais pas au plus haut niveau. J’aurais pu affronter l’un d’eux en simple une ou deux fois. Heureusement pour nous, cela ne s’est pas produit. Je ne sais tout simple­ment pas comment on peut affronter son frère ou sa sœur sur le court. Je ne sais pas si j’en serais capable. »

Publié le lundi 29 juin 2026 à 20:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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