Véritable attrac­tion de cette édition 2026 de Wimbledon, le retour de Serena Williams fait logi­que­ment beau­coup parler dans les coulisses.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse d’avant tournoi, Novak Djokovic a fait part de son admi­ra­tion pour les deux soeurs Williams, qui se sont affron­tées pas moins de 31 fois au cours de leur carrière.

« Évidemment, Venus, étant un peu plus âgée, a percé sur le circuit avant Serena. Honnêtement, je ne sais pas comment elles ont réussi à s’affronter en finale de tour­nois du Grand Chelem ou de tout autre tournoi. J’ai deux frères cadets qui ont joué au tennis, à un niveau profes­sionnel mais pas au plus haut niveau. J’aurais pu affronter l’un d’eux en simple une ou deux fois. Heureusement pour nous, cela ne s’est pas produit. Je ne sais tout simple­ment pas comment on peut affronter son frère ou sa sœur sur le court. Je ne sais pas si j’en serais capable. »