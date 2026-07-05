En huitièmes de finale de Wimbledon ce dimanche, Novak Djokovic ne retrouvera pas Joao Fonseca mais Roman Safiullin, qu’il a battu trois fois en autant de confrontations par le passé. Mais le Serbe se méfie.
« Safiulin est en pleine forme, il a beaucoup de confiance. Il a battu de grands joueurs. J’ai vu ce match, Rublev a sauvé des balles de match, c’était un excellent duel. Ce sera intéressant. C’est un excellent joueur de fond de court, il joue à plat et de manière très agressive, il se tient près de la ligne de fond et son service est très bon, même s’il est moins puissant que celui de Rinderknech, ce qui est un avantage pour moi. Mais d’un autre côté, ce sera un défi différent. J’espère être prêt », a analysé l’homme aux 24 titres du Grand Chelem dans des propos relayés par Sportklub.
Trois ans après son formidable parcours à Wimbledon où il avait atteint les quarts de finale avant de céder en quatre sets contre Jannik Sinner, Roman Safiullin brille à nouveau sur le gazon londonien.
Après s’être extirpé des qualifications et livré deux grosses batailles en cinq sets pour s’offrir Andrey Rublev et Botic Van De Zandschulp, l’actuel 132e mondial a totalement surclassé le Brésilien Joao Fonseca.
Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 08:04