En huitièmes de finale de Wimbledon ce dimanche, Novak Djokovic ne retrou­vera pas Joao Fonseca mais Roman Safiullin, qu’il a battu trois fois en autant de confron­ta­tions par le passé. Mais le Serbe se méfie.

« Safiulin est en pleine forme, il a beau­coup de confiance. Il a battu de grands joueurs. J’ai vu ce match, Rublev a sauvé des balles de match, c’était un excellent duel. Ce sera inté­res­sant. C’est un excellent joueur de fond de court, il joue à plat et de manière très agres­sive, il se tient près de la ligne de fond et son service est très bon, même s’il est moins puis­sant que celui de Rinderknech, ce qui est un avan­tage pour moi. Mais d’un autre côté, ce sera un défi diffé­rent. J’espère être prêt », a analysé l’homme aux 24 titres du Grand Chelem dans des propos relayés par Sportklub.

Trois ans après son formi­dable parcours à Wimbledon où il avait atteint les quarts de finale avant de céder en quatre sets contre Jannik Sinner, Roman Safiullin brille à nouveau sur le gazon londonien.

Après s’être extirpé des quali­fi­ca­tions et livré deux grosses batailles en cinq sets pour s’offrir Andrey Rublev et Botic Van De Zandschulp, l’actuel 132e mondial a tota­le­ment surclassé le Brésilien Joao Fonseca.