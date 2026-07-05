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Novak Djokovic, sur son adver­saire en huitièmes de finale : « Il a battu de grands joueurs, il a beau­coup de confiance »

Par
Baptiste Mulatier
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En huitièmes de finale de Wimbledon ce dimanche, Novak Djokovic ne retrou­vera pas Joao Fonseca mais Roman Safiullin, qu’il a battu trois fois en autant de confron­ta­tions par le passé. Mais le Serbe se méfie. 

« Safiulin est en pleine forme, il a beau­coup de confiance. Il a battu de grands joueurs. J’ai vu ce match, Rublev a sauvé des balles de match, c’était un excellent duel. Ce sera inté­res­sant. C’est un excellent joueur de fond de court, il joue à plat et de manière très agres­sive, il se tient près de la ligne de fond et son service est très bon, même s’il est moins puis­sant que celui de Rinderknech, ce qui est un avan­tage pour moi. Mais d’un autre côté, ce sera un défi diffé­rent. J’espère être prêt », a analysé l’homme aux 24 titres du Grand Chelem dans des propos relayés par Sportklub.

Trois ans après son formi­dable parcours à Wimbledon où il avait atteint les quarts de finale avant de céder en quatre sets contre Jannik Sinner, Roman Safiullin brille à nouveau sur le gazon londonien.

Après s’être extirpé des quali­fi­ca­tions et livré deux grosses batailles en cinq sets pour s’offrir Andrey Rublev et Botic Van De Zandschulp, l’actuel 132e mondial a tota­le­ment surclassé le Brésilien Joao Fonseca. 

Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 08:04

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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