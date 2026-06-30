Lors de sa conférence de presse, même s’il a forcément félicité son adversaire, le Chinois Wu, le Serbe a surtout parlé de réforme. Cela ressemblait presque à un discours de président du tennis mondial. Ce qui ne sera jamais le cas.
« Je pense que le tennis a besoin d’une sorte de réinitialisation à grande échelle. Les circuits ne fonctionnent pas bien. Beaucoup de choses se passent en coulisses, trop de conflits entre les organismes qui régissent notre sport et très peu d’unité. Les Grands Chelems resteront toujours les piliers du tennis, mais les circuits doivent revoir le calendrier, les formats et beaucoup des règles actuelles. Nous devons nous asseoir tous les acteurs impliqués et réfléchir à ce qui est le mieux pour l’avenir de ce sport ».
C’est habile de la part du Serbe de lancer une telle patate chaude alors qu’il est en fin de carrière et qu’il peut participer presque à n’importe quel tournoi sans que cela ait beaucoup de conséquences sur son train de vie ou son aura.
Publié le mardi 30 juin 2026 à 08:49