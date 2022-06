La déci­sion de Wimbledon d’exclure les joueurs russes et biélo­russes, déjà lourde de consé­quence avec la réponse de l’ATP et la WTA de ne pas attri­buer de points, ne cesse d’être criti­quée. C’est au tour du direc­teur du Kingston Riverside Tennis Club, un club voisin du All England Lawn Tennis & Croquet Club (orga­ni­sa­teur du Grand Chelem londo­nien), d’élever la voix.

« À mon avis, ce genre de déci­sion est une honte absolue pour le jeu et la neutra­lité spor­tive en général. Il semble que nous ayons perdu notre bous­sole morale lorsque nous commen­çons à dicter la manière dont les person­na­lités spor­tives et les joueurs devraient penser. Obliger les joueurs à accepter notre récit ou les punir pour avoir pensé diffé­rem­ment, ce n’est pas une démo­cratie mais une auto­cratie. Le sport doit être neutre et aucun citoyen ne doit être puni pour les actions de son gouver­ne­ment, que vous pensiez que ces actions soient justi­fiées ou non. Interdire aux joueurs russes de jouer au tennis ne punit pas leur gouver­ne­ment », s’est agacé Samir Taktak dans des propos rapportés par le SW Londoner.