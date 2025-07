Dans des propos relayés par Punto de Break après sa défaite contre Carlos Alcaraz au deuxième tour de Wimbledon (6−1, 6–4, 6–4), le Britannique de 21 ans, Olivier Tarvet, 733e mondial, a raconté comment il avait vécu ce moment très spécial.

« Oui, j’étais très nerveux. Je me suis réveillé plusieurs fois cette nuit à cause de toute l’adré­na­line que j’avais en moi. Dans la voiture, en arri­vant, mon rythme cardiaque était plus élevé que d’ha­bi­tude. Mon inten­tion était de profiter de cette oppor­tu­nité, car je n’en aurais pas beau­coup d’autres, et je pense que je m’en suis bien sorti. Je savais que le premier set serait le plus diffi­cile. J’ai perdu 1–6, même si j’ai eu beau­coup d’oc­ca­sions de break. Il joue très bien les points impor­tants. C’est ça qui fait la diffé­rence. C’est sans aucun doute le jour le plus spécial de ma vie. »