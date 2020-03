L’officialisation de l’annulation de Wimbledon qui devrait avoir lieu ce mercredi repousse encore davantage une reprise du circuit professionnel de tennis.

En effet, la date du 8 juin annoncée notamment par l’ATP ne sera donc plus effective car elle devait permettre de débuter la préparation pour le Grand Chelem sur gazon.

Cela veut donc dire que Stuttgart, Hertogenbosch, Queen’s, Halle, Majorque et Eastbourne (ATP) et Hertogenbosch, Nottingham, Berlin, Birmingham, Bad Homburg et Eastbourne (WTA) seront logiquement également annulés.

La prochaine échéance concerne donc la période après Wimbledon, en gros le mois de juillet, qui mélange des tournois sur terre et le début de la tournée nord-américaine vers l’US Open.

Au regard de la propagation du virus outre-atlantique et même si l’échéance est lointaine, le pessimisme est de rigueur.