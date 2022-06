Et si Ons Jabeur était la favo­rite cachée de cette édition 2022 de Wimbledon ?

Tandis que tous les yeux sont rivés du côté de la numéro une mondiale, Iga Swiatek, et de Serena Williams, qui effectue son grand retour à la compé­ti­tion, la Tunisienne pour­rait bien tirer son épingle du jeu, elle qui vient de remporter le tournoi de Berlin et qui reste sur un quart de finale au All‐England Club.

Récemment inter­rogé par le Guardian, la nouvelle 3e joueuse mondiale a insisté sur le fait qu’elle voulait avant tout inspirer les nouvelles géné­ra­tions. Une noble cause.

« Je me vois comme si j’étais en mission. Je me dis que j’ai choisi de faire ça. J’ai choisi d’ins­pirer les gens. J’ai choisi d’être la personne que je suis. Je veux partager mon expé­rience un jour et faire venir de plus en plus de géné­ra­tions ici. Je ne vois donc pas cela comme un fardeau, mais comme un grand plaisir et une grande respon­sa­bi­lité. Cela fait partie du travail, cela fait partie de la raison pour laquelle je joue aujourd’hui. Et je crois vrai­ment au partage. Le partage pour­rait m’aider, m’aider en tant que joueuse et aider les autres générations. »