Très convain­cant surtout en début de match face à Khachanov, Taylor Fritz est plus mature et plus expé­ri­menté. Il n’a plus peur d’aller défier les plus grands.

« Je continue d’être très exigeant envers moi‐même. Je pense que c’est essen­tiel pour devenir un meilleur joueur de tennis chaque jour, car cela me motive énor­mé­ment. J’ai appris à ne pas me laisser décou­rager quand les choses ne vont pas bien. Je persé­vère, tout simple­ment. A l’en­traî­ne­ment, j’es­saie d’être très perfec­tion­niste. Le gazon est une surface qui égalise beau­coup les chances. Je pense être plus proche des meilleurs, comme Alcaraz, Sinner et Djokovic, ici qu’à Roland‐Garros, par exemple. Je sais que si je joue comme je l’ai fait aujourd’hui dans les deux premiers sets, personne ne pourra grand‐chose contre moi »