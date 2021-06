Naomi Osaka sera‐t‐elle sur les courts à Wimbledon ?

Personne ne le sait vrai­ment mais l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi a offi­ciel­le­ment expliqué que des discus­sions avaient lieu avec la joueuse et son entou­rage : « Ce que j’ai dit, et je vais répéter ce que j’ai dit, nous sommes complè­te­ment ouverts à une discus­sion. Je pense que c’est vrai­ment là où nous en sommes main­te­nant. La porte est complè­te­ment ouverte. Et nous trai­tons chaque joueur avec une extrême atten­tion » a expliqué Jamie Baker, le direc­teur du tournoi.

Sur le sujet d’une possible amende si la joueuse japo­naise envi­sa­geait de ne pas répondre aux médias, Jamie joue la montre : « Il est vrai­ment diffi­cile de prédire ce qui peut ou ne peut pas arriver à l’avenir. C’est une hypo­thèse. Notre objectif est d’avoir les meilleurs joueurs qui concourent ici, quoi qu’il arrive. C’est pour cela qu’avec Naomi on a installé un dialogue constant et constructif »

La fin du suspense est pour bientôt.

Une édition sans Osaka comme à Roland‐Garros ne serait pas une bonne publi­cité pour le circuit féminin qui a besoin de stars.