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Ostapenko tacle le public britan­nique : « Je n’ai pas aimé ce qu’ils ont fait »

Par
Baptiste Mulatier
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Opposé à l’in­vitée britan­nique Harriet Dart (152e mondial) sur le court 1 de Wimbledon, Jelena Ostapenko s’est imposée en trois sets (6−3, 3–6, 6–4) mais n’a pas aimé l’at­ti­tude du public. 

Connu pour son tempé­ra­ment de feu, la lauréate de Roland‐Garros 2017 l’a fait savoir dans des propos relayés par Punto de Break, tout en admet­tant qu’il était normal de soutenir la joueuse locale. 

« Il y a eu des moments où ils applau­dis­saient même mes doubles fautes. Évidemment, je n’ai pas aimé. Après, c’est normal, ils essayaient de soutenir leur joueuse. Quand Harriet a commencé à remonter au score dans le deuxième, j’ai senti que le public était très impliqué dans le match parce qu’il voulait voir un troi­sième set. Je pense que le public fran­çais ou brési­lien est encore plus passionné. J’ai dit que cela m’énervait, mais dans le bon sens du terme. J’essaie de cana­liser cette énergie pour mieux jouer. Je sais que c’est une joueuse locale et qu’il est tout à fait normal qu’on la soutienne. Mais, d’une certaine manière, j’ai essayé de leur montrer qu’ils avaient tort et qu’ils devraient soutenir l’autre joueuse, c’est-à-dire moi. Je me disais : ‘Au prochain match, vous devriez m’encourager, moi’ »

Publié le mardi 30 juin 2026 à 17:33

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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