Opposé à l’in­vitée britan­nique Harriet Dart (152e mondial) sur le court 1 de Wimbledon, Jelena Ostapenko s’est imposée en trois sets (6−3, 3–6, 6–4) mais n’a pas aimé l’at­ti­tude du public.

Connu pour son tempé­ra­ment de feu, la lauréate de Roland‐Garros 2017 l’a fait savoir dans des propos relayés par Punto de Break, tout en admet­tant qu’il était normal de soutenir la joueuse locale.

« Il y a eu des moments où ils applau­dis­saient même mes doubles fautes. Évidemment, je n’ai pas aimé. Après, c’est normal, ils essayaient de soutenir leur joueuse. Quand Harriet a commencé à remonter au score dans le deuxième, j’ai senti que le public était très impliqué dans le match parce qu’il voulait voir un troi­sième set. Je pense que le public fran­çais ou brési­lien est encore plus passionné. J’ai dit que cela m’énervait, mais dans le bon sens du terme. J’essaie de cana­liser cette énergie pour mieux jouer. Je sais que c’est une joueuse locale et qu’il est tout à fait normal qu’on la soutienne. Mais, d’une certaine manière, j’ai essayé de leur montrer qu’ils avaient tort et qu’ils devraient soutenir l’autre joueuse, c’est-à-dire moi. Je me disais : ‘Au prochain match, vous devriez m’encourager, moi’ »