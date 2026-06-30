Opposé à l’invitée britannique Harriet Dart (152e mondial) sur le court 1 de Wimbledon, Jelena Ostapenko s’est imposée en trois sets (6−3, 3–6, 6–4) mais n’a pas aimé l’attitude du public.
Connu pour son tempérament de feu, la lauréate de Roland‐Garros 2017 l’a fait savoir dans des propos relayés par Punto de Break, tout en admettant qu’il était normal de soutenir la joueuse locale.
« Il y a eu des moments où ils applaudissaient même mes doubles fautes. Évidemment, je n’ai pas aimé. Après, c’est normal, ils essayaient de soutenir leur joueuse. Quand Harriet a commencé à remonter au score dans le deuxième, j’ai senti que le public était très impliqué dans le match parce qu’il voulait voir un troisième set. Je pense que le public français ou brésilien est encore plus passionné. J’ai dit que cela m’énervait, mais dans le bon sens du terme. J’essaie de canaliser cette énergie pour mieux jouer. Je sais que c’est une joueuse locale et qu’il est tout à fait normal qu’on la soutienne. Mais, d’une certaine manière, j’ai essayé de leur montrer qu’ils avaient tort et qu’ils devraient soutenir l’autre joueuse, c’est-à-dire moi. Je me disais : ‘Au prochain match, vous devriez m’encourager, moi’ »
Publié le mardi 30 juin 2026 à 17:33