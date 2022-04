Si les joueurs russes jouent sous drapeau neutre depuis quelques semaines, ils restent quand même auto­risés à prati­quer leur métier. Jusqu’à quand ? Car Wimbledon compte aller plus loin. Étant donné l’in­dé­pen­dance du All England Club, orga­ni­sa­teur du tournoi, le Grand Chelem londo­nien pour­rait avoir une plus grande marge de manoeuvre.

Ce lundi, The Telegraph fait de grosses révé­la­tions. Wimbledon réflé­chi­rait à bannir Daniil Medvedev du tournoi, le joueur russe ayant selon eux le plus de chances de l’emporter à Londres. « Poutine ne doit pas être auto­risé à tirer un profit poli­tique des exploits des athlètes russes en Grande‐Bretagne », peut‐on lire dans l’ar­ticle du média anglais, qui reprend la pensée du ministre des Sports britan­nique, Nigel Huddleston.

La victoire d’un joueur ou d’une joueuse russe en Angleterre serait vécue comme un « cauchemar ». Une déci­sion devrait être prise rapi­de­ment. « Il y a une pers­pec­tive réaliste que Wimbledon se déroule sans Russes cet été », écrit le jour­na­liste Simon Briggs.

Récemment, le gouver­ne­ment britan­nique assu­rait vouloir obtenir des garan­ties avant d’au­to­riser Daniil Medvedev, Andrey Rublev et consort à parti­ciper à un événe­ment sur leur terri­toire. « Nous souhai­tons en avoir l’as­su­rance par une décla­ra­tion écrite indi­quant qu’ils ne reçoivent pas d’argent de Poutine, de la Russie ou du Belarus et qu’ils ne feront pas de commen­taires de soutien à Poutine, à la Russie ou à la Biélorussie », décla­rait il y a quelques jours ce fameux Nigel Huddleston.