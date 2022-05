Lors de la confé­rence de presse qui n’était pas prévu parce qu’il avait prévu mais que Benoit a impro­visé, chacune de ses réponses est un « scud ». Quelques fois, les sorties de l’Avignonnais comme son revers sont des sacrées fusées.

« Je vais y aller pour prendre mon chèque de toute façon, pour jouer une exhi­bi­tion. Franchement, autant aller prendre son chèque ! Je vais y aller en famille. Je vais y aller tran­quille­ment. Le seul truc, c’est : pour­quoi avoir pris cette déci­sion sans en parler à aucun joueur ? C’est facile de dire qu’un conseil a voté. Non ! Franchement, personne n’a été au courant. Au dernier moment, on nous a dit : « il n’y a pas de point à Wimbledon, le prize money va être réduit ». Si c’est une guéguerre entre l’ATP et Wimbledon, nous, on est au milieu de ça et fran­che­ment, ce n’est pas très sympa, parce qu’en fait, on a envie de

jouer norma­le­ment »