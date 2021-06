Pour la énième fois, Benoit Paire a pété les plombs mardi lors de son entrée en lice à Wimbledon. Averti pour un manque de comba­ti­vité, le Français n’avait pas la tête au tennis, encore une fois. La situa­tion le pèse, les déci­sions prises par les instances l’in­dignent. Il l’a fait savoir au micro de beIN Sports.

« On est dans une bulle si on veut parce qu’on s’en rend compte quand on croise des spec­ta­teurs que certains viennent nous parler, prendre des photos avec nous et après on se retrouve dans une bulle enfermée…Et en plus ils ont pas de masque. Donc ce n’est pas vrai­ment une vraie bulle et pour­tant on a pas le droit de sortir une minute de la chambre. On est bloqué à l’hôtel et on doit faire une heure de route à chaque fois aller‐retour. Pour moi, c’est pas accep­table de la part de l’ATP de nous laisser dans ces condi­tions alors qu’à l’ex­té­rieur tout le monde vit norma­le­ment. J’ai du mal à comprendre mais c’est comme ça, ce sont les règles. Je fais ce que je peux avec ces règles », a lâché Benoit Paire.