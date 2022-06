Novak Djokovic a une énorme pres­sion sur les épaules.

Favori de ce Wimbledon en tant que vain­queur de cinq des sept dernières éditions, il a en plus hérité d’un tirage abor­dable. Il a pour objectif de réduire l’écart avec Rafael Nadal, qui le devance de deux unités au nombre de titres du Grand Chelem (22 à 20). Il ne pourra sans doute pas le faire à l’US Open, à cause des condi­tions d’en­trée sur le terri­toire améri­cain (un schéma vaccinal complet est demandé). Remporter Wimbledon permet­trait donc à Nole de « sauver » sa saison.

Dans des propos accordés à PICKSWISE, Pam Shriver croit beau­coup en lui. « Il a l’envie et le désir de bien faire. Il ne voudra pas que [Rafael] Nadal le devance de trois tour­nois du Grand Chelem après sa défaite en France et la débâcle en Australie plus tôt cette année. Il est mon favori pour la victoire. Son jeu sur gazon est superbe, il a remporté les deux derniers (trois en réalité, ndlr) Wimbledon. Je pense qu’il sera beau­coup plus prêt que pour Paris. Pour lui, jouer sur le gazon n’est pas la même chose que jouer sur terre battue », a souligné l’ex‐numéro 3 mondiale.