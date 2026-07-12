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Panatta prévient Zverev avant sa finale contre Sinner : « Il y a une grande nouveauté dans le jeu de Jannik »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans le dernier épisode du podcast La Telefonata, dont les propos sont relayés par OA Sport, l’an­cienne gloire du tennis italien, Adriano Panatta, a évoqué la nouvelle arme fatale de son compa­triote, Jannik Sinner. 

« La grande nouveauté pour Sinner, c’est son service : il est devenu l’un des meilleurs du circuit. Il enchaîne les aces de manière impres­sion­nante. Comment Zverev peut‐il tenir le rythme face à Sinner en finale ? Il essaiera peut‐être d’aller au tie‐break, mais là encore, ce n’est pas vrai­ment un lion », a lâché le vain­queur de Roland‐Garros 1976, connu pour son franc‐parler. 

A noter égale­ment que Sinner a gagné ses neuf derniers duels face à Zverev. La tâche s’an­nonce ardue pour l’Allemand, néan­moins libéré d’un poids depuis son titre à Roland‐Garros et impres­sion­nant depuis le début de la quinzaine. 

Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 11:23

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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