Dans le dernier épisode du podcast La Telefonata, dont les propos sont relayés par OA Sport, l’ancienne gloire du tennis italien, Adriano Panatta, a évoqué la nouvelle arme fatale de son compatriote, Jannik Sinner.
« La grande nouveauté pour Sinner, c’est son service : il est devenu l’un des meilleurs du circuit. Il enchaîne les aces de manière impressionnante. Comment Zverev peut‐il tenir le rythme face à Sinner en finale ? Il essaiera peut‐être d’aller au tie‐break, mais là encore, ce n’est pas vraiment un lion », a lâché le vainqueur de Roland‐Garros 1976, connu pour son franc‐parler.
A noter également que Sinner a gagné ses neuf derniers duels face à Zverev. La tâche s’annonce ardue pour l’Allemand, néanmoins libéré d’un poids depuis son titre à Roland‐Garros et impressionnant depuis le début de la quinzaine.
Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 11:23