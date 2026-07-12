Dans le dernier épisode du podcast La Telefonata, dont les propos sont relayés par OA Sport, l’an­cienne gloire du tennis italien, Adriano Panatta, a évoqué la nouvelle arme fatale de son compa­triote, Jannik Sinner.

« La grande nouveauté pour Sinner, c’est son service : il est devenu l’un des meilleurs du circuit. Il enchaîne les aces de manière impres­sion­nante. Comment Zverev peut‐il tenir le rythme face à Sinner en finale ? Il essaiera peut‐être d’aller au tie‐break, mais là encore, ce n’est pas vrai­ment un lion », a lâché le vain­queur de Roland‐Garros 1976, connu pour son franc‐parler.

A noter égale­ment que Sinner a gagné ses neuf derniers duels face à Zverev. La tâche s’an­nonce ardue pour l’Allemand, néan­moins libéré d’un poids depuis son titre à Roland‐Garros et impres­sion­nant depuis le début de la quinzaine.