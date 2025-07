Consultant pour Tennis Channel durant la quin­zaine de Wimbledon, le vain­queur de l’édi­tion 1987, Pat Cash, a été invité à donner un avis sur la finale tant attendue entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et l’Australien est inca­pable de donner une préfé­rence pour l’un ou l’autre.

« Ils se sont vrai­ment démar­qués du reste du groupe. C’est la finale que tout le monde atten­dait, espé­rait voir, avec les deux joueurs en grande forme. Bonne chance pour les pronos­tics. La façon dont Sinner se déplace sur le terrain, d’un enfant maigre dont les jambes allaient partout, au joueur qu’il est aujourd’hui, puis­sant, avec son pied exté­rieur qui s’ar­rête et revient si vite, ses longs bras et son allonge. Il va être vrai­ment diffi­cile à battre ; ce sera vrai­ment diffi­cile pour Carlos de le vaincre. Mais Carlos a tous les atouts dans son sac. Cela va se jouer sur quelques points ici et là, peu importe qui sera le meilleur dans la grande situa­tion, mais quelle finale à attendre avec impatience. »