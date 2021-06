À bientôt 40 ans, Roger Federer va disputer son 22e Wimbledon. Sa première parti­ci­pa­tion remonte à…1999 ! Le Suisse a remporté 8 fois le tournoi. Et s’il était capable d’aller cher­cher un 9e ? Pat Cash, vain­queur de l’édi­tion 1987, pense en tout cas qu’il est le plus grand de tous à Wimbledon…

« Il a amené le tennis à un autre niveau. Il a montré que les joueurs pouvaient jouer en fond de court et être aussi bons au filet qu’au­tour du filet. Son mouve­ment était phéno­ménal. Je pense qu’il a certai­ne­ment apporté un nouvel style et des nouveaux coups. Il est meilleur que Bjorg et Connors en fond de court et que McEnroe, Edberg, Sampras en volée. Il est le meilleur joueur et le plus complet dans l’his­toire de Wimbledon », a assuré l’Australien au Herald.