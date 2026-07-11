Invité à s’ex­primer sur les chances de Novak Djokovic de décro­cher un 25e titre du Grand Chelem, suite à l’éli­mi­na­tion assez sèche du Serbe contre Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon, Pat Cash, lauréat du tournoi en 1987, ne s’est pas montré très confiant.

« Je ne pense pas, d’un point de vue réaliste, qu’il ait encore un Grand Chelem en lui. Je crois que cette édition de Wimbledon était peut‐être sa seule et dernière chance. C’était le tournoi le moins relevé. C’est un peu dommage ; il a eu un tirage diffi­cile. S’il avait été dans l’autre moitié du tableau… Je pense que tout doit s’enchaîner parfai­te­ment, et s’il avait été dans le quart où [Arthur] Fery s’est qualifié, c’était là la partie déci­sive. Novak a disputé des matchs diffi­ciles. Je ne pense pas qu’il rempor­tera un autre Grand Chelem, mais il ne faut pas l’écarter comme une menace à un moment donné. Je ne pense toute­fois pas qu’il ira jusqu’au bout. »