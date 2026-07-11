Invité à s’exprimer sur les chances de Novak Djokovic de décrocher un 25e titre du Grand Chelem, suite à l’élimination assez sèche du Serbe contre Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon, Pat Cash, lauréat du tournoi en 1987, ne s’est pas montré très confiant.
« Je ne pense pas, d’un point de vue réaliste, qu’il ait encore un Grand Chelem en lui. Je crois que cette édition de Wimbledon était peut‐être sa seule et dernière chance. C’était le tournoi le moins relevé. C’est un peu dommage ; il a eu un tirage difficile. S’il avait été dans l’autre moitié du tableau… Je pense que tout doit s’enchaîner parfaitement, et s’il avait été dans le quart où [Arthur] Fery s’est qualifié, c’était là la partie décisive. Novak a disputé des matchs difficiles. Je ne pense pas qu’il remportera un autre Grand Chelem, mais il ne faut pas l’écarter comme une menace à un moment donné. Je ne pense toutefois pas qu’il ira jusqu’au bout. »
Publié le samedi 11 juillet 2026 à 13:40