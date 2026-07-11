Accueil Wimbledon

Pat Cash sur Novak Djokovic : « Je ne pense pas, d’un point de vue réaliste, qu’il ait encore un Grand Chelem en lui. Ce tournoi était peut‐être sa dernière chance »

Par
Thomas S
-
10797

Invité à s’ex­primer sur les chances de Novak Djokovic de décro­cher un 25e titre du Grand Chelem, suite à l’éli­mi­na­tion assez sèche du Serbe contre Jannik Sinner en demi‐finales de Wimbledon, Pat Cash, lauréat du tournoi en 1987, ne s’est pas montré très confiant. 

« Je ne pense pas, d’un point de vue réaliste, qu’il ait encore un Grand Chelem en lui. Je crois que cette édition de Wimbledon était peut‐être sa seule et dernière chance. C’était le tournoi le moins relevé. C’est un peu dommage ; il a eu un tirage diffi­cile. S’il avait été dans l’autre moitié du tableau… Je pense que tout doit s’enchaîner parfai­te­ment, et s’il avait été dans le quart où [Arthur] Fery s’est qualifié, c’était là la partie déci­sive. Novak a disputé des matchs diffi­ciles. Je ne pense pas qu’il rempor­tera un autre Grand Chelem, mais il ne faut pas l’écarter comme une menace à un moment donné. Je ne pense toute­fois pas qu’il ira jusqu’au bout. »

Publié le samedi 11 juillet 2026 à 13:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥