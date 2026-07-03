Si pour son grand retour en simple à l’âge de 44 ans, après quatre ans d’absence, Serena Williams s’est inclinée en trois sets contre l’Australienne Maya Joint (87e mondiale) au premier tour de Wimbledon (6−3, 6–7[3], 6–3), son ancien entraî­neur, Patrick Mouratoglou, juge sa perfor­mance très encourageante.

« Ne vous y trompez pas, le match de Serena était d’un très haut niveau. Son adver­saire ne figu­rait peut‐être pas dans le top 20, mais elle a joué comme une joueuse du top 20 mondial. Tout d’abord, je trouve que Serena a été impres­sion­nante. Elle a 44 ans. Elle n’a pas disputé un seul match depuis quatre ans. Elle a deux enfants et elle joue à ce niveau dès les premières balles. C’est incroyable. Deuxièmement, la joueuse qu’elle a affrontée traverse une mauvaise année. Mais lors de ce match, elle a su jouer à son meilleur niveau. Je pense qu’il a fallu à Serena, je dirais un set et demi, pour vrai­ment entrer dans le match. Elle n’avait pas disputé de match depuis quatre ans, c’est donc normal.

Après un set et demi, on a pu voir le niveau dont elle est capable aujourd’hui. À la moitié du troi­sième set, elle a commencé à montrer des signes de fatigue. Elle n’a pas pu main­tenir le même niveau de jeu jusqu’à la fin. Mais qu’est-ce que cela nous apprend ? Qu’elle est capable de jouer au plus haut niveau, c’est certain. De quoi a‑t‐elle besoin ? D’améliorer quelques points, et elle sera de retour. Donc pour moi, ce ne sont que de bonnes nouvelles pour l’avenir. »