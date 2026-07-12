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Patrick Mouratoglou, devant la finale entre Sinner et Zverev : « La situa­tion se complique pour Zverev… »

Par
Thomas S
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Mené une manche à rien par Alexander Zverev en finale de Wimbledon ce dimanche, Jannik Sinner a répondu de la meilleure des manières en empo­chant les deux suivantes.

Après la deuxième remportée au jeu décisif, le tenant du titre est enfin parvenu à breaker l’Allemand pour s’im­poser 6 jeux à 3. 

Et comme le souligne Patrick Mouratoglou, l’Italien semble désor­mais avoir la main mise sur la rencontre et le trophée doré. 

« Sinner gagne de plus en plus en confiance. Il devient de plus en plus agressif et commence à mieux retourner. La situa­tion se complique pour Zverev… »

Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 20:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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