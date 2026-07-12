Mené une manche à rien par Alexander Zverev en finale de Wimbledon ce dimanche, Jannik Sinner a répondu de la meilleure des manières en empo­chant les deux suivantes.

Après la deuxième remportée au jeu décisif, le tenant du titre est enfin parvenu à breaker l’Allemand pour s’im­poser 6 jeux à 3.

Et comme le souligne Patrick Mouratoglou, l’Italien semble désor­mais avoir la main mise sur la rencontre et le trophée doré.

Sinner getting more and more confi­dent. Player more and more aggres­sive and star­ting to return better.

Getting diffi­cult for Zverev… — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) July 12, 2026

« Sinner gagne de plus en plus en confiance. Il devient de plus en plus agressif et commence à mieux retourner. La situa­tion se complique pour Zverev… »