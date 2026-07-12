Mené une manche à rien par Alexander Zverev en finale de Wimbledon ce dimanche, Jannik Sinner a répondu de la meilleure des manières en empochant les deux suivantes.
Après la deuxième remportée au jeu décisif, le tenant du titre est enfin parvenu à breaker l’Allemand pour s’imposer 6 jeux à 3.
Et comme le souligne Patrick Mouratoglou, l’Italien semble désormais avoir la main mise sur la rencontre et le trophée doré.
Sinner getting more and more confident. Player more and more aggressive and starting to return better.— Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) July 12, 2026
Getting difficult for Zverev…
« Sinner gagne de plus en plus en confiance. Il devient de plus en plus agressif et commence à mieux retourner. La situation se complique pour Zverev… »
Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 20:16