Devant son écran de télévision pour assister à la finale de Wimbledon entre Jannik Sinner et Alexander Zverev ce dimanche, Patrick Mouratoglou a joué aux consultants indépendants via son compte Twitter.
Et l’entraîneur français a tenu à souligner la capacité d’adaptation de l’Italien alors qu’il ne semblait pas intouchable contre un Allemand offensif et déterminé à destabiliser.
Impressed by Sinner’s performance. In a GS final not having his A game but still winning as he is finding solutions.— Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) July 12, 2026
Champion’s mindset !
« Je suis impressionné par la performance de Sinner. Dans une finale de Grand Chelem, il n’était pas au meilleur de sa forme, mais il a tout de même réussi à s’imposer en trouvant des solutions. C’est ça, l’état d’esprit d’un champion ! », a écrit « The Coach ».
Publié le lundi 13 juillet 2026 à 14:44