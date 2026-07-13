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Patrick Mouratoglou impres­sionné par Jannik Sinner : « C’est ça, l’état d’es­prit d’un cham­pion. Il n’était pas au meilleur de sa forme dans cette finale de Grand Chelem, mais il a tout de même réussi à s’im­poser en trou­vant des solutions »

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Thomas S
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Devant son écran de télé­vi­sion pour assister à la finale de Wimbledon entre Jannik Sinner et Alexander Zverev ce dimanche, Patrick Mouratoglou a joué aux consul­tants indé­pen­dants via son compte Twitter. 

Et l’en­traî­neur fran­çais a tenu à souli­gner la capa­cité d’adap­ta­tion de l’Italien alors qu’il ne semblait pas intou­chable contre un Allemand offensif et déter­miné à destabiliser. 

« Je suis impres­sionné par la perfor­mance de Sinner. Dans une finale de Grand Chelem, il n’était pas au meilleur de sa forme, mais il a tout de même réussi à s’im­poser en trou­vant des solu­tions. C’est ça, l’état d’es­prit d’un cham­pion ! », a écrit « The Coach ». 

Publié le lundi 13 juillet 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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