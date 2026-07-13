Devant son écran de télé­vi­sion pour assister à la finale de Wimbledon entre Jannik Sinner et Alexander Zverev ce dimanche, Patrick Mouratoglou a joué aux consul­tants indé­pen­dants via son compte Twitter.

Et l’en­traî­neur fran­çais a tenu à souli­gner la capa­cité d’adap­ta­tion de l’Italien alors qu’il ne semblait pas intou­chable contre un Allemand offensif et déter­miné à destabiliser.

Impressed by Sinner’s perfor­mance. In a GS final not having his A game but still winning as he is finding solu­tions.

Champion’s mindset ! — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) July 12, 2026

« Je suis impres­sionné par la perfor­mance de Sinner. Dans une finale de Grand Chelem, il n’était pas au meilleur de sa forme, mais il a tout de même réussi à s’im­poser en trou­vant des solu­tions. C’est ça, l’état d’es­prit d’un cham­pion ! », a écrit « The Coach ».