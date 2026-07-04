Dans un post Linkedln, l’entraîneur français Patrick Mouratoglou a dévoilé les contours de sa collaboration avec Stefanos Tsitsipas, qui s’est récemment séparé de son père.
« Je peux confirmer ce qu’a annoncé Stefanos Tsitsipas : je vais rejoindre son équipe, superviser sa préparation et ses matchs, et travailler aux côtés de Thomas Perrin, qui est entraîneur à l’Académie Mouratoglou depuis de nombreuses années et qui accompagnera Stefanos au quotidien. Lorsque Stefanos et son père ont décidé de ne plus travailler ensemble, Stefanos m’a appelé pour me demander si j’étais disponible pour l’entraîner sur le circuit. Malheureusement, j’ai dû refuser. J’avais pris la décision, il y a quelque temps déjà, de ne plus m’investir à plein temps sur le circuit en raison d’autres engagements professionnels et personnels. Ce n’était pas une réponse facile à donner. Je connais Stefanos depuis de nombreuses années. C’est quelqu’un qui compte beaucoup pour moi. Je l’ai toujours admiré en tant que joueur et, honnêtement, je ne pense pas que son classement actuel reflète le niveau dont il est capable. Thomas accompagnera Stefanos tout au long de la saison. Je superviserai le travail, préparerai les entraînements, discuterai des stratégies de match à l’avance, les analyserai après coup et resterai en contact permanent avec eux deux. Nous nous parlerons avant chaque match, après chaque match et travaillerons ensemble sur chaque décision importante. L’objectif est très clair : il ne s’agit pas de courir après un classement. Il s’agit d’aider Stefanos à retrouver son meilleur tennis. Au cours des deux dernières années, il a dû faire face à des blessures, à des résultats difficiles et, inévitablement, à une perte de confiance. Notre travail consiste à reconstruire autour de ce qui a toujours fait sa particularité. Et il possède de nombreux atouts exceptionnels. »
Publié le samedi 4 juillet 2026 à 13:26