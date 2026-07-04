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Patrick Mouratoglou : « Lorsque Stefanos Tsitsipas et son père ont décidé de ne plus travailler ensemble, il m’a appelé pour me demander si j’étais dispo­nible pour l’entraîner sur le circuit »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans un post Linkedln, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a dévoilé les contours de sa colla­bo­ra­tion avec Stefanos Tsitsipas, qui s’est récem­ment séparé de son père. 

« Je peux confirmer ce qu’a annoncé Stefanos Tsitsipas : je vais rejoindre son équipe, super­viser sa prépa­ra­tion et ses matchs, et travailler aux côtés de Thomas Perrin, qui est entraî­neur à l’Académie Mouratoglou depuis de nombreuses années et qui accom­pa­gnera Stefanos au quoti­dien. Lorsque Stefanos et son père ont décidé de ne plus travailler ensemble, Stefanos m’a appelé pour me demander si j’étais dispo­nible pour l’entraîner sur le circuit. Malheureusement, j’ai dû refuser. J’avais pris la déci­sion, il y a quelque temps déjà, de ne plus m’investir à plein temps sur le circuit en raison d’autres enga­ge­ments profes­sion­nels et person­nels. Ce n’était pas une réponse facile à donner. Je connais Stefanos depuis de nombreuses années. C’est quelqu’un qui compte beau­coup pour moi. Je l’ai toujours admiré en tant que joueur et, honnê­te­ment, je ne pense pas que son clas­se­ment actuel reflète le niveau dont il est capable. Thomas accom­pa­gnera Stefanos tout au long de la saison. Je super­vi­serai le travail, prépa­rerai les entraî­ne­ments, discu­terai des stra­té­gies de match à l’avance, les analy­serai après coup et resterai en contact perma­nent avec eux deux. Nous nous parle­rons avant chaque match, après chaque match et travaille­rons ensemble sur chaque déci­sion impor­tante. L’objectif est très clair : il ne s’agit pas de courir après un clas­se­ment. Il s’agit d’aider Stefanos à retrouver son meilleur tennis. Au cours des deux dernières années, il a dû faire face à des bles­sures, à des résul­tats diffi­ciles et, inévi­ta­ble­ment, à une perte de confiance. Notre travail consiste à recons­truire autour de ce qui a toujours fait sa parti­cu­la­rité. Et il possède de nombreux atouts exceptionnels. »

Publié le samedi 4 juillet 2026 à 13:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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