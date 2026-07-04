Dans un post Linkedln, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a dévoilé les contours de sa colla­bo­ra­tion avec Stefanos Tsitsipas, qui s’est récem­ment séparé de son père.

« Je peux confirmer ce qu’a annoncé Stefanos Tsitsipas : je vais rejoindre son équipe, super­viser sa prépa­ra­tion et ses matchs, et travailler aux côtés de Thomas Perrin, qui est entraî­neur à l’Académie Mouratoglou depuis de nombreuses années et qui accom­pa­gnera Stefanos au quoti­dien. Lorsque Stefanos et son père ont décidé de ne plus travailler ensemble, Stefanos m’a appelé pour me demander si j’étais dispo­nible pour l’entraîner sur le circuit. Malheureusement, j’ai dû refuser. J’avais pris la déci­sion, il y a quelque temps déjà, de ne plus m’investir à plein temps sur le circuit en raison d’autres enga­ge­ments profes­sion­nels et person­nels. Ce n’était pas une réponse facile à donner. Je connais Stefanos depuis de nombreuses années. C’est quelqu’un qui compte beau­coup pour moi. Je l’ai toujours admiré en tant que joueur et, honnê­te­ment, je ne pense pas que son clas­se­ment actuel reflète le niveau dont il est capable. Thomas accom­pa­gnera Stefanos tout au long de la saison. Je super­vi­serai le travail, prépa­rerai les entraî­ne­ments, discu­terai des stra­té­gies de match à l’avance, les analy­serai après coup et resterai en contact perma­nent avec eux deux. Nous nous parle­rons avant chaque match, après chaque match et travaille­rons ensemble sur chaque déci­sion impor­tante. L’objectif est très clair : il ne s’agit pas de courir après un clas­se­ment. Il s’agit d’aider Stefanos à retrouver son meilleur tennis. Au cours des deux dernières années, il a dû faire face à des bles­sures, à des résul­tats diffi­ciles et, inévi­ta­ble­ment, à une perte de confiance. Notre travail consiste à recons­truire autour de ce qui a toujours fait sa parti­cu­la­rité. Et il possède de nombreux atouts exceptionnels. »