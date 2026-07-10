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Paul Goldstein, ancien coach d’Arthur Féry : « Tout le monde travaille dur. Lui, son travail est d’une qualité exceptionnelle »

Par
Baptiste Mulatier
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114e joueur mondial avant le début du tournoi et béné­fi­ciaire d’une wild card, Arthur Féry vit un rêve éveillé à Wimbledon où il va affronter Alexander Zverev demi‐finales ce vendredi, après avoir notam­ment battu Zizou Bergs, Grigor Dimitrov et Flavio Cobolli.

L’Equipe a retrouvé son ancien coach, Paul Goldstein, lors de ses années univer­si­taires aux Etats‐Unis, et il n’a pas tari d’éloges à l’égard du Franco‐Britannique. 

« Ses forces ? Son calme. Sa maîtrise de lui‐même. Des années et des années de travail de très grande qualité. Pas seule­ment de travail acharné. Tout le monde travaille dur. Lui, son travail est d’une qualité excep­tion­nelle. Il a toujours eu une profonde confiance en lui. Et aujourd’hui, cela se voit. Il en fait la démons­tra­tion cette semaine. Ce qu’il a produit était parfait. »

Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 11:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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