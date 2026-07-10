114e joueur mondial avant le début du tournoi et bénéficiaire d’une wild card, Arthur Féry vit un rêve éveillé à Wimbledon où il va affronter Alexander Zverev demi‐finales ce vendredi, après avoir notamment battu Zizou Bergs, Grigor Dimitrov et Flavio Cobolli.
L’Equipe a retrouvé son ancien coach, Paul Goldstein, lors de ses années universitaires aux Etats‐Unis, et il n’a pas tari d’éloges à l’égard du Franco‐Britannique.
« Ses forces ? Son calme. Sa maîtrise de lui‐même. Des années et des années de travail de très grande qualité. Pas seulement de travail acharné. Tout le monde travaille dur. Lui, son travail est d’une qualité exceptionnelle. Il a toujours eu une profonde confiance en lui. Et aujourd’hui, cela se voit. Il en fait la démonstration cette semaine. Ce qu’il a produit était parfait. »
Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 11:18