114e joueur mondial avant le début du tournoi et béné­fi­ciaire d’une wild card, Arthur Féry vit un rêve éveillé à Wimbledon où il va affronter Alexander Zverev demi‐finales ce vendredi, après avoir notam­ment battu Zizou Bergs, Grigor Dimitrov et Flavio Cobolli.

L’Equipe a retrouvé son ancien coach, Paul Goldstein, lors de ses années univer­si­taires aux Etats‐Unis, et il n’a pas tari d’éloges à l’égard du Franco‐Britannique.

« Ses forces ? Son calme. Sa maîtrise de lui‐même. Des années et des années de travail de très grande qualité. Pas seule­ment de travail acharné. Tout le monde travaille dur. Lui, son travail est d’une qualité excep­tion­nelle. Il a toujours eu une profonde confiance en lui. Et aujourd’hui, cela se voit. Il en fait la démons­tra­tion cette semaine. Ce qu’il a produit était parfait. »