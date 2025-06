L’ancien joueur austra­lien a tenu à pointer du doigt une situa­tion qu’il trouve injuste. En effet, depuis que Wimbledon a décidé d’ou­vrir le central aux entrai­ne­ments cela favo­rise forcé­ment ceux qui ont la chance de pouvoir y jouer.

The problem with allo­wing prac­tice on Centre Court is that it is a major advan­tage to the top players, and not to their oppo­nents, who will play their first round there… the first match on a fresh grass court is very risky… ask a defen­ding champ like Lleyton Hewitt