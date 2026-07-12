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Paul McNamee sur Sinner, qui vient de recoller à un set partout contre Zverev en finale : « Il devra peut‐être s’ins­pirer d’Edberg et remporter la finale sans réussir le moindre break »

Par
Thomas S
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Battu dans un premier set hale­tant et parti­cu­liè­re­ment serré face à Alexander Zverev en finale de Wimbledon ce dimanche, Jannik Sinner a remis les pendules à l’heure, toujours au tie‐break.

Vainqueur 7 points à 2 grâce notam­ment à une baisse de régime de l’Allemand côté coup droit, le tenant du titre a peut‐être fait le plus dur en rempor­tant cette deuxième manche.

L’ancien numéro 1 mondial en double, Paul McNamee, et obser­va­teur très attentif du match, a parfai­te­ment résumé la situation. 

« Contre toute attente, grâce à deux coups droits ratés de Zverev, Sinner remporte le tie‐break et égalise à 1 set partout. Il faut lui recon­naître le mérite de ne pas avoir cédé à la pres­sion. Mais il devra peut‐être s’ins­pirer d’Edberg et remporter la finale sans réussir le moindre break. »

Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 19:25

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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