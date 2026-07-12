Battu dans un premier set haletant et particulièrement serré face à Alexander Zverev en finale de Wimbledon ce dimanche, Jannik Sinner a remis les pendules à l’heure, toujours au tie‐break.
Vainqueur 7 points à 2 grâce notamment à une baisse de régime de l’Allemand côté coup droit, le tenant du titre a peut‐être fait le plus dur en remportant cette deuxième manche.
L’ancien numéro 1 mondial en double, Paul McNamee, et observateur très attentif du match, a parfaitement résumé la situation.
Against the run of play, courtesy of two errant Zverev forehands, Sinner wins the tiebreak and its 1 set all. Credit to him that he didn’t succumb to the pressure. But he may need to do an Edberg and win the final without breaking serve— Paul McNamee (@PaulFMcNamee) July 12, 2026
« Contre toute attente, grâce à deux coups droits ratés de Zverev, Sinner remporte le tie‐break et égalise à 1 set partout. Il faut lui reconnaître le mérite de ne pas avoir cédé à la pression. Mais il devra peut‐être s’inspirer d’Edberg et remporter la finale sans réussir le moindre break. »
Publié le dimanche 12 juillet 2026 à 19:25