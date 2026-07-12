Battu dans un premier set hale­tant et parti­cu­liè­re­ment serré face à Alexander Zverev en finale de Wimbledon ce dimanche, Jannik Sinner a remis les pendules à l’heure, toujours au tie‐break.

Vainqueur 7 points à 2 grâce notam­ment à une baisse de régime de l’Allemand côté coup droit, le tenant du titre a peut‐être fait le plus dur en rempor­tant cette deuxième manche.

L’ancien numéro 1 mondial en double, Paul McNamee, et obser­va­teur très attentif du match, a parfai­te­ment résumé la situation.

Against the run of play, cour­tesy of two errant Zverev fore­hands, Sinner wins the tiebreak and its 1 set all. Credit to him that he didn’t succumb to the pres­sure. But he may need to do an Edberg and win the final without brea­king serve — Paul McNamee (@PaulFMcNamee) July 12, 2026

« Contre toute attente, grâce à deux coups droits ratés de Zverev, Sinner remporte le tie‐break et égalise à 1 set partout. Il faut lui recon­naître le mérite de ne pas avoir cédé à la pres­sion. Mais il devra peut‐être s’ins­pirer d’Edberg et remporter la finale sans réussir le moindre break. »