Inutile de préciser que l’his­toire du couple Badosa/Tsitsipas fait le régal des tabloïds outre manche. Il faut dire que leur histoire n’est pas banale et qu’en plus ils semblent vouloir la partager avec le plus grand nombre.

A l’issue de son succès au premier tour, Paula a donc été inter­rogé sur l’ori­gine de cette union. Elle n’a pas esquivé la question.

Paula recap­ping her dream about Stef 💭🇦🇺🏆 pic.twitter.com/lkxKHewIQq — Tsitsidosa Updates (@OnlyTsitsidosa) July 6, 2023

« J’ai été blessé en Australie. J’ai regardé son match, la finale. Bien sûr, j’ai eu le déca­lage horaire parce que j’étais en Espagne mais j’ai décidé de regarder ce match. Étonnant, car je ne rêve jamais de joueurs de tennis, mais j’ai rêvé de lui cette nuit‐là, que nous étions tous les deux en train de gagner l’Open d’Australie. Ensuite, c’était comme si nous passions un moment très roman­tique, mais je ne vais pas l’ex­pli­quer. Je vais juste en rester là »