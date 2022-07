Nettement battue par Simon Halep (1–6, 2–6), ce n’était pas la grande « forme » pour la joueuse espa­gnole en confé­rence de presse d’au­tant que les médias espa­gnols étaient déçus par sa pres­ta­tion. A l’heure de faire un bilan de son tournoi, Paula a décidé de ne pas se laisser faire.

« Je pense que malgré aujourd’hui, le bilan devrait être positif, en raison de la façon dont l’année s’est déroulée, parce que c’est ma première année dans le Top‐10. Cela devrait être positif, mais je ressens beau­coup la pres­sion des personnes qui sont derrière. Vous êtes dans la deuxième semaine et main­te­nant on vous demande pour­quoi vous ne gagnez pas et quand vous perdez dans la première semaine on vous demande pour­quoi vous n’ar­rivez pas à la deuxième semaine. Je ne sais pas comment le dire, je ne suis pas Rafa Nadal et je ne le serai pas. Nous nous sommes un peu habi­tués à cela en Espagne. Nous avons eu de grands joueurs, j’es­père qu’un jour je pourrai faire quelque chose de simi­laire à lui »