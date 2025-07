Battue en deux sets par Anisimova, la joueuse russe n’a pas pu retenir ses larmes. En confé­rence de presse, elle est revenue sur ce « craquage » nerveux.

« Après le match, je n’ai pas arrêté de pleurer pendant une ving­taine de minutes. Je ne sais pas si c’était parce que je ne savais pas si c’était ma dernière chance de faire quelque chose d’im­por­tant. J’ai traversé beau­coup d’épreuves cette année, les virus et la maladie de Lyme. Après la maladie de Lyme, j’ai aussi pris des anti­bio­tiques pendant six semaines, puis je me suis déchiré les ischio‐jambiers juste avant Madrid. À chaque fois que j’es­sayais de revenir, il y avait toujours quelque chose »