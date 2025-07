L’arbitrage élec­tro­nique n’est pas infaillible. La preuve avec cet énorme litige lors du match entre Anastasia Pavlyuchenkova et Sonay Kartal en huitièmes de finale de Wimbledon.

Alors que Pavlyuchenkova aurait dû remporter son jeu de service à 5–4 dans le premier set, une balle trop longue de son adver­saire n’a pas été annoncée faute.

L’arbitre a pris la déci­sion de faire rejouer le point. Et Kartal a fina­le­ment breaké son adver­saire quelques secondes plus tard, dans un moment forcé­ment crucial à 4–4 dans la première manche.

Replay the point because the elec­tronic line calling system missed this return from Sonay Kartal being out.



Anastasia Pavlyuchenkova thought she held for 5–4.



Kartal serving for the set at 5–4 now …



Ball was clearly out but a lot. pic.twitter.com/Ck1uh7eQot