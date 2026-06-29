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Pegula sur la suspen­sion de Vondrousova : « Je ne comprends pas très bien la diffé­rence entre son cas et ce qui s’est passé avec Sinner et Swiatek »

Par
Baptiste Mulatier
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La suspen­sion pour quatre ans de Marketa Vondrousova, ex‐6e mondiale et lauréate de Wimbledon 2023, continue de faire parler.

Si certains obser­va­teurs, comme les jour­na­listes Benoît Maylin et José Moron, ont expliqué que le règle­ment avait été respecté, d’autres ont toujours du mal à comprendre la dureté de la sanc­tion contre la joueuse tchèque, qui a refusé de se soumettre à un contrôle anti­do­page en décembre 2025.

C’est notam­ment le cas de la 4e joueuse mondiale, Jessica Pegula, qui n’a pas hésité à prendre la défense de Marketa Vondrousova dans des propos relayés par l’AFP.

« C’est vrai­ment regret­table. En ce qui concerne Marketa, je ne connais pas tous les détails de ce qui s’est passé exac­te­ment, j’ai l’impression qu’il y a beau­coup de versions contra­dic­toires en ce moment. Mais je ne trouve tout simple­ment pas cela juste. Je trouve cette sanc­tion beau­coup trop sévère. Je ne sais pas si elle va faire appel auprès du TAS ni ce qu’il en est exac­te­ment. Je pense simple­ment qu’il doit y avoir une solu­tion qui évite de détruire complè­te­ment la carrière de quelqu’un pour une affaire où elle n’a même pas été contrôlée posi­tive. Je ne comprends donc pas très bien la diffé­rence entre son cas et ce qui s’est passé avec Sinner et Iga. Ils ont justifié quelles étaient les règles et pour­quoi les choses se passaient ainsi. Mais il y a des règles et je comprends qu’il faille une sanc­tion quel­conque, car je sais qu’elle a refusé de se soumettre à un contrôle, et ce n’est pas bien non plus. »

Pour rappel, Jannik Sinner et Iga Swiatek avaient respec­ti­ve­ment écopé de suspen­sions de trois mois et d’un mois après avoir été reconnus victimes d’une conta­mi­na­tion invo­lon­taire à des substances interdites.

Publié le lundi 29 juin 2026 à 16:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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