La suspension pour quatre ans de Marketa Vondrousova, ex‐6e mondiale et lauréate de Wimbledon 2023, continue de faire parler.
Si certains observateurs, comme les journalistes Benoît Maylin et José Moron, ont expliqué que le règlement avait été respecté, d’autres ont toujours du mal à comprendre la dureté de la sanction contre la joueuse tchèque, qui a refusé de se soumettre à un contrôle antidopage en décembre 2025.
C’est notamment le cas de la 4e joueuse mondiale, Jessica Pegula, qui n’a pas hésité à prendre la défense de Marketa Vondrousova dans des propos relayés par l’AFP.
« C’est vraiment regrettable. En ce qui concerne Marketa, je ne connais pas tous les détails de ce qui s’est passé exactement, j’ai l’impression qu’il y a beaucoup de versions contradictoires en ce moment. Mais je ne trouve tout simplement pas cela juste. Je trouve cette sanction beaucoup trop sévère. Je ne sais pas si elle va faire appel auprès du TAS ni ce qu’il en est exactement. Je pense simplement qu’il doit y avoir une solution qui évite de détruire complètement la carrière de quelqu’un pour une affaire où elle n’a même pas été contrôlée positive. Je ne comprends donc pas très bien la différence entre son cas et ce qui s’est passé avec Sinner et Iga. Ils ont justifié quelles étaient les règles et pourquoi les choses se passaient ainsi. Mais il y a des règles et je comprends qu’il faille une sanction quelconque, car je sais qu’elle a refusé de se soumettre à un contrôle, et ce n’est pas bien non plus. »
Pour rappel, Jannik Sinner et Iga Swiatek avaient respectivement écopé de suspensions de trois mois et d’un mois après avoir été reconnus victimes d’une contamination involontaire à des substances interdites.
Publié le lundi 29 juin 2026 à 16:48