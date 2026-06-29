La suspen­sion pour quatre ans de Marketa Vondrousova, ex‐6e mondiale et lauréate de Wimbledon 2023, continue de faire parler.

Si certains obser­va­teurs, comme les jour­na­listes Benoît Maylin et José Moron, ont expliqué que le règle­ment avait été respecté, d’autres ont toujours du mal à comprendre la dureté de la sanc­tion contre la joueuse tchèque, qui a refusé de se soumettre à un contrôle anti­do­page en décembre 2025.

C’est notam­ment le cas de la 4e joueuse mondiale, Jessica Pegula, qui n’a pas hésité à prendre la défense de Marketa Vondrousova dans des propos relayés par l’AFP.

« C’est vrai­ment regret­table. En ce qui concerne Marketa, je ne connais pas tous les détails de ce qui s’est passé exac­te­ment, j’ai l’impression qu’il y a beau­coup de versions contra­dic­toires en ce moment. Mais je ne trouve tout simple­ment pas cela juste. Je trouve cette sanc­tion beau­coup trop sévère. Je ne sais pas si elle va faire appel auprès du TAS ni ce qu’il en est exac­te­ment. Je pense simple­ment qu’il doit y avoir une solu­tion qui évite de détruire complè­te­ment la carrière de quelqu’un pour une affaire où elle n’a même pas été contrôlée posi­tive. Je ne comprends donc pas très bien la diffé­rence entre son cas et ce qui s’est passé avec Sinner et Iga. Ils ont justifié quelles étaient les règles et pour­quoi les choses se passaient ainsi. Mais il y a des règles et je comprends qu’il faille une sanc­tion quel­conque, car je sais qu’elle a refusé de se soumettre à un contrôle, et ce n’est pas bien non plus. »

Pour rappel, Jannik Sinner et Iga Swiatek avaient respec­ti­ve­ment écopé de suspen­sions de trois mois et d’un mois après avoir été reconnus victimes d’une conta­mi­na­tion invo­lon­taire à des substances interdites.