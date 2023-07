Au cours d’une inter­view accordée au Telegraf avant la finale Djokovic‐Alcaraz à Wimbledon, Andrea Petkovic s’est dite impres­sionnée mais pas forcé­ment étonnée par la longé­vité de Nole.

« Lorsqu’il jouait en Australie, je voyais déjà un tennis d’un autre monde. Je sais qu’il était blessé, mais quand il a joué, j’ai eu le senti­ment que c’était le meilleur Novak que je n’avais jamais vu. Cela ne me surprend pas du tout qu’il gagne autant et qu’il soit si domi­nant. Toutes ces choses que nous trou­vions bizarres lorsque nous avions 19 ou 20 ans, la médi­ta­tion, le yoga, la nutri­tion, portent leurs fruits aujourd’hui. Il a 36 ans, ses collègues ne peuvent plus le faire, mais lui peut encore le faire. Le pouvoir psycho­lo­gique est naturel, diffi­cile à imiter. »