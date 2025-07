Si Jannik Sinner a pris sa revanche sur Carlos Alcaraz, un peu plus d’un mois après leur affron­te­ment d’anthologie à Roland‐Garros, l’ex-9e mondiale Andrea Petkovic, citée par Tennis Uptodate, s’est, comme d’autres obser­va­teurs, dite déçue par le spec­tacle offert par les deux phénomènes.

« C’était le match que tout le monde espé­rait voir. C’était le match que personne n’osait espérer. Et pour­tant, il était là, sous nos yeux, et c’était un peu déce­vant. Du moins pendant un set et demi, avant que Jannik ne trouve son rythme. Cela peut sembler ridi­cule à dire quand on parle des deux des meilleurs joueurs de la planète à l’heure actuelle, mais ils semblaient tendus. La nervo­sité les a envahis. La pres­sion de revivre le drame de la finale de Roland‐Garros était trop forte. Jannik a été le premier à s’en débar­rasser. Son service s’est amélioré, ses mouve­ments sont devenus plus fluides. Carlos, en revanche, n’a jamais vrai­ment réussi à se libérer de la tension. »