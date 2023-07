Avant la demi‐finale entre Novak Djokovic et Jannik Sinner à Wimbledon, Riccardo Piatti, qui a eu les deux joueurs sous ses ordres, s’est attardé sur son ancien poulain serbe lors d’une inter­view accordée à L’Equipe.

« J’ai été avec Novak quand il avait 18–19 ans. Je n’ai pas continué avec lui parce qu’il avait besoin d’une atten­tion totale et que j’en­traî­nais alors aussi Ivan Ljubicic, qui avait 27 ans et qui était à son sommet (n°3 mondial en 2006). Je menti­rais si je disais que j’avais imaginé l’in­croyable longé­vité de Nole, mais j’au­rais pu dire sans hési­ta­tion qu’il devien­drait numéro un mondial. Sa menta­lité était à nulle autre pareille. Novak est un être fort, avec en lui clai­re­ment, déjà à l’époque, l’ha­bi­lité pour devenir le meilleur. Il était, et il est toujours, ‘tota­le­ment tennis’ ».