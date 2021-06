Alors qu’il devait norma­le­ment disputer la finale du double à Majorque ce vendredi, Novak Djokovic a dû déclarer forfait après la bles­sure de son parte­naire espa­gnol Carlos Gomez‐Herrera.

Du coup, le numéro 1 mondial est arrivé plus tôt que prévu au All England Club où il a même eu le temps de se dégourdir les jambes en gamba­dant les pieds nus dans l’herbe aux côtés de Goran Ivanisevic, qui rempla­cera Marian Vajda, et d’Ulises Badio, un kiné­si­thé­ra­peute argentin qui succède à Milan Amanovic pour la saison sur gazon.

Novak n’était d’ailleurs plus revenu dans la capi­tale anglaise depuis son incroyable sacre en 2019 face à Roger Federer après avoir sauvé deux balles de match. Ce jour‐là, le Serbe s’était même permis de manger l’herbe du Central Court juste après la balle de match devant le regard meurtri du Suisse et de la majo­rité des spectateurs.