Alors qu’elle a versé des larmes lors de la remise des prix, Karolina Pliskova a retrouvé ses esprits et un certain humour lors de sa confé­rence de presse : « Pour le moment, il est diffi­cile de revoir toutes les émotions. J’ai des senti­ments mitigés. Il est clair que mon rêve a toujours été et sera toujours de gagner un Grand Chelem, c’est ce que j’ai essayé depuis que j’ai commencé. Cela conti­nuera à être l’ob­jectif. Bien sûr, je ne veux pas non plus en faire un drame, surtout après avoir été en finale ici. Cela n’a jamais été mon endroit préféré et je n’ai jamais bien joué ici, mais cette fois mes senti­ments ont changé à propos de ce tournoi. L’ambiance a été incroyable et j’ai joué de grands matchs. En fin de compte, le fait est que nous essayons tous les deux de gagner mais que l’un doit perdre. Vous devez l’ac­cepter, et je le ferai. Je sais perdre, je suis douée pour ça (rires). Je sais que je revien­drai plus fort, je sais que j’aurai plus d’op­por­tu­nités, beau­coup plus. Je ne vais pas abandonner ».